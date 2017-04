Action painting ai Quartieri Spagnoli per un'opera di Umberto Manzo

Il riciclo di carta e cartone sarà a Napoli unico vero protagonista per 4 giorni perché in un mondo in cui il digitale prende il sopravvento, la carta rimane l'unico strumento in grado di tramandare la memoria, ricordi e tradizioni.

Primo appuntamento 8 aprile l'action painting in via Montecalvario 69 dalle 9 alle 14: metri di carta verranno adagiati a terra e chiunque potrà lasciare una traccia di sé con pennelli e tempere.

Questa carta dipinta verrà poi utilizzata dall'artista Umberto Manzo per diventare opere d'arte esposte a Foqus, nei Quartieri Spagnoli, in occasione di RicicloAperto, il porte aperte della filiera del riciclo di carta e cartone organizzato da Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo di imballaggi a base cellulosica - nei giorni dal 26 al 28 aprile 2017.

Altri appuntamenti animeranno le giornate di RicicloAperto: all'interno della Fondazione Foqus si svolgeranno delle iniziative incentrate sulla scoperta delle mille vite della carta e del cartone.