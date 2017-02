Accenture Digital Hackathon: al via a Napoli la "maratona dell'innovazione"

Passione, talento, collaborazione e condivisione delle idee, energia, creatività è l’impegno che ogni giorno i professionisti di Accenture in Italia mettono per innovare il nostro modo di vivere e lavorare, attraverso le più recenti tecnologie. Ed è lo stesso impegno che sarà richiesto ai giovani talenti che parteciperanno alla nuova edizione dell’Accenture Digital Hackathon, il 25 e 26 febbraio, a Napoli presso la iOS Developer Academy, nel Polo San Giovanni dell'Università Federico II.

L’Accenture Digital Hackathon - giunta alla quarta edizione e organizzata per la prima volta nella città partenopea - si conferma un’occasione preziosa che i giovani laureandi e laureati con competenze in sviluppo, programmazione, design e marketing, possono cogliere per dimostrare capacità e talento e per confrontarsi con gli esperti di Accenture e guardando al loro futuro di professionisti dell’innovazione.

Durante la “maratona dell’innovazione” di 24 ore i partecipanti avranno a diposizione tecnologie e know-how di Accenture e potranno contare sui professionisti dell’azienda che – in qualità di mentor - guideranno i team nella realizzazione delle loro idee.

L’hackathon “The Future is APP to you” avrà come obiettivo la realizzazione di mobile app per iOS o Android, il cui contenuto dovrà riguardare uno dei seguenti ambiti:

• Interaction – per facilitare lo scambio di idee e di informazioni

• Sustainability – per supportare lo sviluppo eco-sostenibile

• Quality of Life – per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone

I progetti realizzati saranno valutati in base a caratteristiche di concept, design, sviluppo e presentazione dalla giuria composta da esperti di Accenture, esponenti del mondo digitale e rappresentanti di: Regione Campania, Università degli Studi di Napoli Federico II, Unione Industriali Napoli e Buzzoole.

I primi tre team classificati saranno premiati con voucher per l’acquisto di prodotti tecnologici, inoltre l’Unione Industriali Napoli assegnerà un premio speciale al progetto che meglio risponderà all’esigenza di favorire lo sviluppo di business tra imprese.

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 febbraio sul sito Accenture Digital Hackathon.

L’Accenture Digital Hackathon di Napoli è realizzata con il patrocinio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Regione Campania e in collaborazione con Unione Industriali Napoli, UniCredit Start Lab e la piattaforma di Influencer Marketing Buzzoole.

Napoli è una realtà importante per Accenture, vi sono infatti oltre 1.300 persone che lavorano presso il Delivery Center di Accenture Technology, il centro di competenze tecnologiche parte di un network globale, che realizza soluzioni applicative, distintive e innovative. Accenture è partner dell’Università Federico II presso la quale è ospitata la iOS Developer Academy, la prima nata in Europa.