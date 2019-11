Spettacolo di danza in Pignasecca per l'accensione delle luminarie di Natale

Sabato 23 novembre, alle 17.30, la Pignasecca si accenderà di colori, umori e sapori del Natale. Verranno inaugurate le luminarie e i commercianti della zona promuovono l'evento organizzando una vera e propria festa all'insegna dell'allegria, con due appuntamenti con lo spettacolo.

In piazza Pignasecca, in programma un'incandescente performance di ballerini brasiliani, mentre in piazza Nunzio Gallo protagonista l'eleganza e la sensualità del tango Aegentino della Maison du Tango.

Non solo spettacolo, ma anche solidarietà in vista del Natale: i commercianti ospiteranno all'interno dei loro negozi, un salvadanaio che sarà poi donato alla Comunità di Sant'Egidio per l'organizzazione del pranzo di Natale per i bambini meno abbienti