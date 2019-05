"Accarezzame", il tufo di Pizzofalcone: itinerario multisensoriale

Napoli tour in-canto è una associazione culturale che nasce per valorizzare luoghi insoliti di Napoli attraverso racconti e la MUSICA NAPOLETANA, che dal 1200 è l'espressione migliore della sua anima e della sua essenza. La canzone napoletana ha raccontato amori, paesaggi, il popolo, le feste e i mercati e ancora oggi fa breccia direttamente nei cuori delle persone che ascoltano il suo repertorio.



L'associazione è formata da due guide turistiche e una cantante lirica professionista, impegnate in un lavoro di continua ricerca storica e musicale, che porta all'elaborazione di percorsi pieni di spunti interessanti e curiosità sull'immenso patrimonio artistico e culturale di Napoli.



In quanti modi si può far conoscere una città?

Noi ce lo siamo chiesti e abbiamo pensato di scoprirlo con voi, coinvolgendovi in 6 tour che si terranno tra Marzo e settembre 2019. “I Sensi di Napoli” sono tour con un focus particolare sulle esperienze sensoriale che la città offre.



Dopo le serenate tra le corti del Centro Antico e la vista dal Petraio

Ecco il prossimo appuntamento legato al tatto: 2 Giugno h.10.30 Accarezzeme: il tufo di Pizzofalcone



Itinerario multisensoriale alla scoperta dell'antico Borgo di Santa Lucia e dei suoi abitanti: i luciani.

Nel ventre di Napoli, dove tutto nacque, dove sorse la città di Partenope, seguendo le orme dei Cimmeri, ripercorreremo la storia di Napoli a partire dalla preistoria.

Leggenda dopo leggenda, tra canzoni e scorci mozzafiato vi condurremo in un percorso unico del quartiere, senza dimenticare il palato, che sarà deliziato da una degustazione.



APPUNTAMENTO : 2 giugno A Piazza Plebiscito davanti all'entrata del Palazzo Reale alle 10.30. La passeggiata terminerà al Castel dell' Ovo.



COSTO:

15€ adulti,

Gratis bambini fino a 5 anni e disabili,

5€ bambini dai 6 anni in su



DURATA: 2 ore / 2 ore e 30 minuti



Per partecipare è necessario prenotare telefonando al 3204857038

oppure scrivendo una mail a napolitourincanto@gmail.com



Nel caso di disdetta, vi invitiamo ad avvisarci.