"Io mi fido di te, e tu?": Abbracci Gratis 2017 a Napoli

Io mi fido di te, e tu? Tu riesci anche solo per un attimo a gettare la maschera, toglierti la corazza e fidarti di me? di me che sono come te? di me che non voglio altro che abbracciarti? non ti chiedo nulla in cambio anche perché abbracciandomi mi dai già tantissimo...

Torna anche a Napolil'appuntamento con gli ABBRACCI GRATIS e il tema della fiducia. Lo speciale incontro si terrà domenica 15 ottobre alle 15 in Piazza del Plebiscito.

Per partecipare - spiegano i promotori - basta recarsi in piazza vestiti col più bel sorriso che si possiede, un cartello con scritto "Abbracci Gratis" o "Abbracciami" o "Mi Abbracci" "Io mi fido" ecc ecc.. e un foular. Bendarsi è FACOLTATIVO ma fortemente consigliato.