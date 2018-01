A tavola con gli antichi romani: presentazione del saggio e visita guidata all'Antiquarium di Boscoreale

Il 3 febbraio nel bellissimo Antiquarium di Boscoreale (NA), nell'area vesuviana, ci sarà la presentazione del saggio storico A TAVOLA CON GLI ANTICHI ROMANI, del divulgatore storico Giorgio Franchetti, che negli ultimi anni ha collaborato ai documentari su Roma di Ulisse di Alberto Angela, History Channel e The National Geographic Channel.



L'Antiquarium è un vero scrigno del tesoro, con i suoi reperti incredibili, legati al cibo e alla vita quotidiana, alcuni dei quali hanno trovato spazio proprio nel libro.



La presentazione sarà preceduta da una speciale visita all'Antiquarium che verrà svolta da una "guida" d'eccezione: la direttrice del museo, la dottoressa Anna Maria Sodo. Quindi sarà un'occasione davvero unica per poter scoprire i tesori di questo Antiquarium raccontati dalla viva voce di chi li valorizza e custodisce ogni giorno.



Seguirà la presentazione, che sarà introdotta dalla dottoressa Sodo e alla quale, oltre all'autore, parteciperà la dott.ssa Ilenia Tamburro che ci parlerà del Regimen Sanitatis e ci presenterà in anteprima assoluta il suo libro sull'argomento.



Sarà presente anche l'archeo-cuoca Cristina Conte che allestirà un tavolo con savillum, libum di Catone, pasticcio apiciano, garum, mulsum ed epyturum, regalando al pubblico un "assaggio" di sapori dimenticati.



Sabato, 3 febbraio 2018 a partire dalle 15.30

ANTIQUARIUM DI BOSCOREALE (NA)

Viale di Villa Regina, Boscoreale...

Gallery