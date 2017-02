A scuola di Noir con Officina Nera: incontro-lezione con Sandrone Dazieri

Martedì 28 febbraio 2017 ore 17:30 A scuola di noir, insieme al "Gorilla". La libreria di tutti iocisto ospita la tappa napoletana di Officina Nera con il giallista Sandrone Dazieri.

Un'imperdibile incontro lezione sulla scrittura di romanzi noir e thriller. L'uscita del suo nuovo romanzo "L'Angelo" (Mondadori) è l'alibi per analizzare e discutere con uno dei più amati scrittori e sceneggiatori italiani le tecniche fondamentali della narrativa di genere, dal giallo, al noir, al thriller. Proprio il gusto del confronto e del dibattito porta a questa maniera diversa di incontrare i lettori. "Infatti, spesso le presentazioni in libreria diventano noiose e ripetitive; e non è dato sapere, se tra chi ti ascolta ci sono persone veramente interessate"

. Con Officina Nera invece, come in una "scuola", ci sono delle regole. L'acquisto dell'ultimo libro "L'Angelo" presso la libreria, che quindi rilascerà il pass per partecipare all'incontro e potersi davvero confrontare con la voglia di leggere gialli e magari di riuscire a scrivere. I gialli si leggono molto, adesso sono in tutte le classifiche, ai tempi d'oro il Giallo Mondadori vendeva mezzo milione di copie e i titoli di Agatha Christie il doppio. Il fatto è che chi li legge ora li vuole scrivere: la maggior parte delle persone, però, presenta storie di vita delle proprie città, viaggi vissuti e romanzati. Quello che io cerco è di farli spostare da una sorta di diario ben scritto a una scrittura vera e propria". L'autore Un passato nel "movimento dei centri sociali" ed in particolare con il "Centro Sociale Leoncavallo" di cui è stato attivista, impegnandosi in lotte ambientaliste e per il diritto alla casa. Arrestato durante una manifestazione contro la centrale nucleare Montalto di Castro nel 1986, all'età di 22 anni, incarcerato per un breve periodo, anche se verrà sempre assolto, subirà numerosi processi che lo vedranno imputato nei dieci anni a seguire, sempre come militante dei centri sociali, per reati che vanno dall'occupazione alla manifestazione non autorizzata. Le ruspe che distruggeranno il Leoncavallo nel 1994 segneranno anche il suo addio alla politica attiva -"non ho rimpianti", dice "ma è un percorso che si è esaurito".

L'Angelo L'attesissimo secondo capitolo di una serie unica nel panorama italiano. Tornano Colomba Caselli e Dante Torre, protagonisti di Uccidi il padre , romanzo molto amato dai lettori di Sandrone Dazieri. Questa volta la storia corre come un treno e proprio da un vagone arrivato a Roma da Milano con un carico di morte, iniziano le gesta de L'Angelo o meglio Giltiné Officina Nera Questo incontro fa parte del tour itinerante di incontri-10 tappe in librerie selezionate-centrati sulla scrittura creativa, in cui Dazieri tratta numerosi temi (punto di vista, intreccio, effetto sorpresa, atmosfera), riflettendo sul processo creativo di un romanzo, a partire dal momento in cui si scrive la prima riga, passando per i consigli per farsi leggere dagli editori, fino alla pubblicazione in libreria. Non esiste un biglietto di ingresso, ma sarà necessario acquistare il libro per poter partecipare. E a giudicare dagli incontri che hanno preceduto la data napoletana, ne vale davvero la pena! Per acquistare il libro e per ulteriori informazioni: