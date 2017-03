DOMENICA 26 MARZO: SPETTACOLO ITINERANTE IN ABITI DEL '700 FRA CULTURA E TANTE RISATE

A grande richiesta torna "A corte dai Borbone": spettacolo itinerante ed interattivo alla corte di Ferdinando e Carolina nella meravigliosa cornice di Villa Campolieto "A corte dai Borbone" non è solo un titolo accattivante, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. Una visita-spettacolo itinerante ed interattiva mai realizzata fino ad oggi. Con i 15 elementi tra attori e figuranti, Villa Campolieto diventerà la location di un ballo Borbonico che si preparerà proprio mentre visitate la meravigliosa Villa Vanvitelliana. Così un "fanfarone" Re Ferdinando, una Regina Maria Carolina col pugno di ferro, un Vanvitelli estroso come tutti gli artisti, il suo piccolo e impertinente collaboratore, una serva estremamente insolente, e "inciuciatori" del popolo vi catapulteranno nel 18° secolo senza che voi ve ne accorgiate. Sarete accompagnati da una seducente dama di corte. Insomma, divertimento, cultura, storia, tradizione e napoletanità in un evento che ha dell'incredibile. Tutto, con uno sfondo musicale settecentesco suonato dai musicisti del re

Contributo di partecipazione Euro 15,00 (compreso di biglietto d'ingresso alla villa) DA 6 A 12 anni ridotto Euro 10,00 1-5 anni gratuito

Per i partecipanti all'evento Parcheggio interno alla villa (gratuito)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - PRENOTA INVIANDO UN SMS O WHATSAPP AL NUM.342.732.97.19 SPECIFICANDO COGNOME, INDIRIZZO MAIL E NUMERO DI PARTECIPANTI OPPURE COMPILA IL MODULO "PRENOTA IL TUO EVENTO" PRESENTE IN HOME PAGE DEL SITO WEB KARMACULTURA.IT OPPURE INVIA MAIL A spettacoli@karmacultura.it