A' Civiltà Perduta: collettiva di pittura, fotografia e scultura

Venerdì, 7 febbraio 2020, alle ore 17.00 si terrà il vernissage intitolato A’ Civiltà Perduta, a cura di Ferdinando Sorrentino. Ad ospitare l’evento sarà il Palazzo Salerno-Lancellotti di Casalnuovo di Napoli, al fine del quale vi sarà un piccolo buffet.



Tema dell’esposizione prescelto è l’arte. Tra immagini e visioni, tra tradizioni e innovazioni.



L’evento, al quale parteciperà il sindaco di Casalnuovo, si intitola “A’ Civiltà Perduta” e nasce con lo scopo di rivivere la storia di una città che vuole recuperare la civiltà di un tempo.

In un periodo profondamente segnato dall’incertezza, dal caos e dalla mancanza di civiltà a più livelli, la collettiva d’arte A’ Civiltà Perduta, a cura dell’Associazione Culturale “Io non me ne vado”, si prefigge il compito di contrastare il regresso, le barbarie dell’inciviltà a favore di una cittadina unita nel progresso, di una Municipalità proiettata alla Modernità. Modernità che si pone su solidi radici culturali di un bagaglio artistico partenopeo molto spesso dimenticato. Una città che vuole mettersi in gioco concretamente attraverso la diffusione del concetto di “Bello”.



La pittura, la fotografia, la scultura rappresentano vere e proprie armi nelle mani di più di una ventina di artisti, impegnati in questa collettiva e da sempre attenti nel contrastare la propagazione del concetto di “Brutto”.



Dalle opere pittoriche a quelle scultoree la mostra spazierà su diversi piani interdisciplinari, rendendo la fruizione accattivante e dinamica, soprattutto per un target giovanile

