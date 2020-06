A cena con le Lucciole, passeggiata al Lago d’Averno

Una serata speciale dedicata alla magia delle lucciole, alla scoperta dei sapori tradizionali flegrei, immersi nella natura, al cospetto del misterioso lago d'Averno e dell' ottimo vino D.O.P offerto dalle Cantine dell'Averno...aspettando insieme le lucciole!



Le lucciole sono gli insetti simbolo dell’estate, quando arrivano nei prati significa che è ora di stare fuori la sera, di festeggiare e gioire insieme agli amici davanti ad una bibita fresca. Appaiono illuminando piccole aree tra l’erba, e ci regalano un' atmosfera magica capace di farci tornare tutti bambini.

Il 19 giugno vi invitiamo a passare con noi una serata piacevole, all'interno di un agriturismo dell'area flegrea, Le Cantine dell'Averno, dove passeggeremo tra filari di vigne alla ricerca delle lucciole, e assaggeremo insieme i prodotti tipici offerti dalla casa.



La cena sotto le stelle prevede:

vini dei Campi Flegrei dop (Falanghina e Piedirosso) accompagnati da prodotti tipici del territorio flegreo



(*trattandosi di prodotti freschi dell'orto, biologici ed a km zero, l'offerta potrà variare a seconda delle disponibilità del raccolto)



Evento in collaborazione con Addova', Naples and Sourrondings & L'Agriturismo Cantine dell'Averno

http://www.cantinedellaverno.it/

Si consigliano scarpe comode ed abiti adatti all’umidità della notte.

Si informa che il fenomeno delle lucciole è totalmente naturale e dipende dal grado di umidità.**



Appuntamento alle ore 19.00 a 100 m prima del ristorante Caronte

Via Lago D'Averno, 2, Pozzuoli



NORME DI SICUREZZA POST COVID-19

COSA DOVETE FARE VOI:

- obbligatorio l'uso della mascherina

- distanziamento tra i partecipanti

- prenotazione obbligatoria

(ATTENZIONE: non richiediamo pagamento anticipato ma vi chiediamo MASSIMA SERIETA' in fase di prenotazione.

PRENOTATE SOLO SE SIETE SICURI DI PARTECIPARE)



COSA VI GARANTIAMO:

- gruppi a numero chiuso e con numero adeguato alla normativa stabilita da ciascun sito

- guida abilitata e in possesso di mascherina e disinfettante mani

- distanza di sicurezza

- radioline sanificate



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Per la prenotazione inviare un sms o un whatsApp

indicando i nominativi dei partecipanti un recapito telefonico di riferimento ed il nome del tour a cui si vuole prendere parte

al 3739042367 Claudia



COSTI

- Guida abilitata, cena sotto le stelle all'interno dell'Agriturismo Cantine dell'Averno, radioline sanificate

20€ a persona

- Bambini fino a 12 anni: 15€



possibilità di parcheggio gratuita presso l'ingresso del lago d'Averno