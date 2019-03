8 marzo, donne e cultura digitale: a Napoli conferenza internazionale su lavoro e sicurezza

Le donne impegnate nelle professioni tecniche celebrano a Napoli l’8 marzo con una conferenza internazionale sul tema “Donne: innovazione e valorizzazione nel campo della cultura digitale”.

Appuntamento venerdì 8 marzo 2019, a partire dalle ore 9.30, nell’auditorium del Centro formazione e sicurezza (Cfs Napoli) in via Bianchi. La conferenza - informa una nota - è organizzata e sostenuta, congiuntamente, dall’Ordine degli ingegneri di Napoli (presieduto da Edoardo Cosenza), dalla Fondazione Ordine Ingegneri Napoli e dal Cfs Napoli (organismi entrambi presieduti dall’ingegner Paola Marone), dall’Inail Campania (rappresentata da Adele Pomponio - Direttore Regionale Vicario INAIL Campania). L’iniziativa gode del patrocinio del Consiglio nazionale degli ingegneri (presieduto da Armando Zambrano).

Nel convegno si analizzerà il contributo delle applicazioni digitali alla valorizzazione del ruolo femminile nelle professioni e saranno illustrate tecnologie specifiche per la sicurezza sul lavoro mirate per le donne. Sono previste relazioni di professioniste italiane, europee e provenienti da nazioni extra europee e del bacino del Mediterraneo per un confronto di esperienze e per focalizzare le opportunità di crescita professionale femminile connesse alla formazione e all’innovazione tecnologica. Parteciperanno anche esponenti di associazioni internazionali per la valorizzazione delle professioniste e delle imprenditrici, del settore diplomatico e consolare, del mondo accademico.

Particolare attenzione verrà dedicata alle applicazioni digitali finalizzate alla sicurezza sul lavoro in ottica di genere. Verranno illustrate, fra l’altro, le evoluzioni di un innovativo sistema, il Si.Sca, sviluppato proprio a Napoli negli ultimi anni, che consente di monitorare in tempo reale, mediante sensori radiocollegati, il corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale e anche di segnalare incidenti.

Si.Sca. nasce da una collaborazione tra Inail direzione regionale Campania, Comitato paritetico territoriale (Cpt, ora Centro formazione e sicurezza-Cfs), Università Federico II e Ordine degli Ingegneri. Si tratta di un sistema flessibile ed espandibile, adattabile ad alcune esigenze di protezione civile: ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali ed è stato anche validato come "buona prassi" dalla Commissione Consultiva Permanente per la Sicurezza sul lavoro. Di recente Si.Sca. è diventato anche un’app che consente di utilizzare il sistema via Bluetooth semplificando le procedure di telecontrollo, migliorandone quindi l’efficienza e riducendone i costi.

"La conferenza organizzata a Napoli per l'8 marzo - commenta Paola Marone, presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli - rappresenta un'occasione di confronto a livello internazionale su come le donne vivono l'innovazionedigitale. Avremo la possibilità di ascoltare storie di donne provenienti da altre nazioni dove l'innovazione è ancora più avanzata e consolidata che da noi. Inoltre il convegno consentirà di approfondire la conoscenza tra le partecipanti e quindi di creare una proficua rete di rapporti".

Ed ecco il programma dettagliato della manifestazione

DONNE: INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA DIGITALE

ORE 9.30 - SALUTI ISTITUZIONALI

Paola Marone - Presidente CFS / Fondazione Ordine Ingegneri Napoli

Giovanni Passaro - Vice Presidente CFS / Segretario Generale Fillea-Cgil

Edoardo Cosenza - Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli

Armando Zambrano - Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Luigi de Magistris - Sindaco della Citta Metropolitana di Napoli

Lucia Fortini - Assessore all’Istruzione della Regione Campania

Sonia Palmeri - Assessore al lavoro della Regione Campania

Vito Grassi - Presidente Unione Industriali Napoli

Leonardo di Mauro - Presidente Ordine Architetti della Provincia di Napoli

Nicola Monda - Segretario generale Engineering Association Mediterranean Countries

Beya Ben Abdelbaki - Console della Repubblica di Tunisia a Napoli

Adele Pomponio - Direttore Regionale Vicario INAIL Campania

Ania Lopez - Consigliera Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Barbara Castaldo - Consigliera dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli

Simona Ricciardelli - Presidente Consulta Regionale per la condizione della donna

Simonetta Marino - Delegata dComune di Napoli per le Pari Opportunita

Yvette Ramos - Vicepresidente INWES Relazioni esterne, SG INWES Europe

Renata Pelati - Presidente EWMD Italia

Stefania Brancaccio - Chapter Napoli EWMD

Pilar Tozzi - Presidente del Rotary Club Napoli Sud — Ovest

Roberta Vitale - Past President Giovani ANCE

Simona Corrado - Filca-Cisl



ORE 10.30 - RELAZIONI TECNICHE

Donne e innovazione: il gender gap nelle discipline STEM un ostacolo allo sviluppo Rossella Macinante - NET CONSULTING CUBE

La propensione imprenditoriale delle giovani donne: tra innovazione e tradizione Gabriella Ferruzzi – Università degli Studi di Napoli Federico II



ORE 11.30 - TAVOLA ROTONDA

Moderatrice: Sylvia Kegel - Chair of INWES Europe (Germania)



Relazioni:

Marie Brugeaud - The diversity of activities, an asset for women - INWES (Francia)

Rossella Continisio - Sicurezza di genere - Professionista CONTARP Direzione Regionale Inail Campania *

Roseni Dearden - Exploring innovation in Digital Culture for inclusive global networking for limited resources and time - Inwes (UK) *

Liliane Dorveaux - How to promote STEM and Digital technologies to young girls - Deputy Director of EPF School of Engineering (Francia)

Lylian Coelho Ferreira - SUEZ Chef de Projets Recyclage &Valorisation (Francia) “BtoW” improving women’s companies in the business market

Alessia Girtelli - Digital Transformation: loT application for smart building (BMS) - Enginfo consulting srl (Italy) *

Cristina Lunghi - The GEEIS certification to promote gender in digital - Président Arborus (Francia) *

Imen Makhlouf - Woman leadership in digital era - Vice Presidente ATFI — Tunisia *

Elena Mele - The multifaceted impact of digital innovation on the structural engineering - Universita degli Studi di Napoli Federico I! (Italia) *

Marisa Pecce - Structural health monitoring and smart infrastructures - Universita degli Studi del Sannio (Italia)

Lidia Santiago - The role of the Portuguese Women Engineers (PWE) in the Innovation and Valorisation in the field of Digital Culture - Universita di Lisbona (Portogallo)

Susana Viseu - Sustainable & Responsible consumption and the Digital Culture - Founder of the Business as Nature NGO (Portogallo)



Ore 13.30 Pausa pranzo - Light Lunch



ORE 14.30 - TAVOLA ROTONDA

Modera: Giovanni Capozzi — Giornalista professionista, Ufficio Stampa e comunicazione Ordine Ingegneri Napoli



Relatori:

Paola Astuto - Gender digital divide — Le donne inarrestabili e la digital transformation - Coordinatrice Commissione Pari Opportunita dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli

Daniela Bandera - Gender & STEM: How bridging the gender gap? - Presidente EWMD Italia

Claudia Bedini - Genere e sicurezza: un approccio inedito al settore edile - Presidente A.!.D.1.A Sezione Della Spezia

Asma Brini - Woman Digital Entrepreneurs— INWES

Mariangela Contursi - L’attività di Campania New Steel incubatore di imprese - Direttore Generale Campania New Steel

Stefania Campopiano - Women on the digital side: academic roles and scientific contributions - Universita Parthenope Napoli

Raffaele d’Angelo - Sasia: Evoluzione di Sisca in ambito industriale - Professionista CONTARP Direzione Regionale Inail Campania

Amel Makhlouf - Women Engineers building Smart cities in Mediterranean countries - The example of Clima-Med project - President of the the EAMC/Committee for Women Engineers in Mediterranean countries

Hind Oukerradi - Accademy Experience, an open innovation for digital transformation - Coding Teacher at Apple Developer Academy

Apostolos Paipais - La moderna gestione dei comuni - Presidente VIII Municipalita Comune di Napoli

Lia Maria Papa - La digitalizzazione nel processo edilizio - Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli

Grazia Torre - La digitalizzazione delle imprese artigiane al femminile - Consigliera Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia

Lidia Zakowska - Current Status of Polish women career development in STEM - University of Cracovia



ORE 17.30 - CONCLUSIONE DEI LAVORI