8 marzo, "Sciallati al Romeo": benessere e aperitivo tutto al femminile

L’8 marzo il Romeo Hotel festeggia l’esaltazione della bellezza femminile.

In questa giornata speciale la SPA Dogana del Sale è riservata alle Signore offrendo rilassanti momenti di benessere seguiti da un simpatico aperitivo accompagnato dalle note del nostro pianista.

Prenota il tuo percorso preferito alla SPA Dogana del Sale: Ladybird, Pink Lady, First Lady.



LADYBIRD

Percorso Spa di 2 ore con scrub allo zucchero di canna e maschera idratante da fare in autonomia nell’area umida, seguito da aperitivo a “La Cantina del Romeo”

Euro 77,00 a persona



PINK LADY

Percorso Spa di due ore, massaggio relax da 50 min (Lavanda, Ylang ylang, fiore d’arancio), bevanda the Chackra, seguito da aperitivo a “La Cantina del Romeo”

Euro 147,00 a persona



FIRST LADY

Percorso Spa di due ore, trattamento viso Sodashi da 50 min. (Lavanda, rosa o agrumi), bevanda Dr Farmer, seguito da aperitivo a “La Cantina del Romeo”

Euro 177,00 a persona