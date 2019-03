8 marzo a Pomigliano tra prevenzione, sportelli antiviolenza, make-up e musica

Un’intera giornata dedicata all’universo femminile. Venerdì 8 marzo in piazza Leone a Pomigliano d’Arco, l’Associazione Pro Loco ha organizzato una serie di iniziative per celebrar la Giornata Internazionale della Donna. A partire dalle 10 del mattino sarà possibile salire sui camper medici per effettuare test e screening gratuiti con referto ai nei, di senologia, cardiologia, osteoporosi e flebologia. Fino al tardo pomeriggio, il camper trucco di Ae group cinema ospiterà il LAB - Laboratorio Artistico Beauty, che fornirà consulenze make-up personalizzate e gratuite.



Inoltre saranno presenti con dei gazebo le associazioni contro la violenza operanti sul territorio come Thymos Campania, Centro Artemisia, Centro Civico Il Girasole e Obiettivo Famiglia Federcasalinghe per fornire informazioni sulle loro attività. Durante la giornata verranno offerti cioccolatini artigianali della Torrefazione & Coloniali di Viale Alfa Romeo.



Il live di Alessandra Tumolillo chiuderà il programma dell’evento. Ad accompagnarla sul palco dalle 20 una special guest al pianoforte, Ernesto Vitolo e una band composta da Mimi Ciaramella alla batteria, Aldo Capasso al contrabasso, Donato Sensini al sax, Vito Barbato alle tastiere e Gianpaolo Ferrigno alla chitarra. A completare la serata una esibizione della scuola Pomigliano Danza.



L'evento è patrocinato dal comune di Pomigliano d'Arco - Assessorato al Commercio, in collaborazione con Aicast Pomigliano.