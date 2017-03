Verso l'8 marzo: due giornate "in rosa" su Nalbero

Due giornate interamente dedicata alle donne, tra momenti di riflessione sui fenomeni di violenza e spazi dedicati al divertimento. Così da domani, domenica 5 marzo a partire dalle 11, Nalbero si avvicina alla festa della donna.

La giornata di domenica è tutta dedicata alla riflessione sulla violenza che sempre più spesso le donne si trovano a subire. Partendo dalle allarmanti notizie di cronaca ormai quotidiane, dalle 11 Nalbero ospita la “Giornata contro la violenza sulle donne” con la criminologa Maria Rosaria Alfieri che terrà un incontro-confronto, moderato dal giornalista Ettore De Lorenzo. La Alfieri discuterà con le donne presenti, per rispondere alle loro domande e dare consigli utili su come reagire nei confronti degli uomini violenti, in particolare coloro che dicono di agire così “per troppo amore”, a cominciare dalle pareti domestiche. Durante l’incontro ci saranno anche delle testimonianze dirette di donne che hanno subito maltrattamenti e violenza. Alla giornata partecipa anche l’attore Massimiliano Gallo, che sul grande schermo ha interpretato egli stesso un marito usuraio e violento nel film “Per amor vostro”. Si parlerà anche di storie di solidarietà al femminile, come quella raccontata nel film "La parrucchiera", di Stefano Incerti, in uscita nelle sale ad aprile. A presentare la pellicola su Nalbero ci saranno due dei protagonisti, Massimiliano Gallo e Pina Turco, reduce dal successo di “Gomorra – la serie”.

A seguire, alle 12, ci sarà un concerto dell'orchestra femminile di fiati del conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, dal titolo "Donne in musica".

La giornata dell’8 marzo sarà invece dedicata alla vanità femminile: nella grande struttura allestita alla Rotonda Diaz, infatti, ci sarà un’area tutta dedicata alle donne di Napoli e alle turiste con parrucchieri e truccatori professionisti che metteranno a disposizione gratuitamente la loro abilità per inventare un nuovo look a tutte coloro che vorranno provare l’esperienza di un trattamento di bellezza con la vista mozzafiato sul mare di Mergellina.

Due giornate in rosa per Nalbero, che si avvicina al momento dei saluti. Quella di domani sarà infatti l’ultima domenica della struttura allestita per Natale, che chiuderà proprio l’8 marzo, mentre dal giorno dopo partiranno i lavori per smontare Nalbero.