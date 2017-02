Classe 5Ritmi Sweat condotta da Max Passante

Venerdì 24 febbraio dalle 20 alle 22 @ Sailon Baires - costo €20 *per chi partecipa per la prima volta €10 solo se prenoti entro il 20 Febbraio

PRENOTA IL TUO POSTO scrivendo a: 5ritmi@transitio-n.org Tel. Max 3893130753 - Rob 3357161686

Le classi Sweat sono state create per offrire ai danzatori di 5Ritmi la possibilità di praticare questa disciplina con continuità nelle città dove non vi sono insegnanti residenti, e come opportunità per chi vuole provare per la prima volta questa semplice ma efficace pratica. Non è necessario alcun prerequisito; la danza dei 5Ritmi non ha movimenti o passi predefiniti, non c'è nulla di giusto o sbagliato: ci si abbandona liberamente all'ispirazione della musica. Il movimento è un semplice, potente e creativo metodo per aprirsi, lasciare andare, individuare e sciogliere tensioni, tranquillizzare la mente e scoprire le più profonde, ampie e affascinanti parti di noi stessi. La classe si apre con un riscaldamento di circa mezz'ora, accompagnato dalla musica, durante il quale alcune persone fanno stretching mentre altre cominciano a ballare. Ci si può sdraiare a terra, muovendosi gentilmente, e cercare di abbandonare il peso del corpo sostenuto dal pavimento. Ciascuno cerca il modo migliore per entrare nella danza, in assoluta libertà, isolandosi o relazionandosi energeticamente al gruppo. Dopo il riscaldamento, c'è una piccola introduzione da parte dello Space Holder, specialmente se sono presenti nuovi danzatori, per proseguire con la danza principale.. e cioè "un'onda" sonora che ci accompagna in luoghi nuovi dove è possibile rompere i propri schemi motori, affidarsi e lasciarsi sorprendere dal proprio corpo. Come il nome suggerisce, il ritmo e il tempo della musica progrediranno attraverso i 5Ritmi che compongono un'onda: dal Fluire (musica morbida e sinuosa) allo Staccato (musica ritmata) al Chaos (high energy), poi la leggerezza del Lirico e da ultimo il ritmo della Quiete (danzando con il respiro come nel Tai Chi). Ogni ritmo ci aiuta a focalizzarci su una precisa area corporea, permettendoci di scoprirne le potenzialità. Durante le classi Sweat non ci sono istruzioni o guida vocale durante l'onda, ma molte possibilità di trovare la propria danza, abbandonarsi alle suggestioni sonore ed esprimersi creativamente; essere imprevedibili e lasciarsi curare da questa pratica in cui la musica e la danza sono "la medicina". Creata da Gabrielle Roth e praticata da decine di migliaia di persone in tutto il mondo, la danza dei 5Ritmi è una filosofia, una prospettiva, una performance artistica e una meditazione dinamica, radicata nel principio che se si mette la psiche in movimento essa cura e guarisce se stessa. Il movimento è sia la medicina che la metafora, ed è efficace in tutte le lingue, culture e gruppi di età per trasformare la sofferenza in arte, l'arte in consapevolezza, e la consapevolezza in azione. Laddove i 5Ritmi sono praticati, una comunità è nata per ballare, sudare, cambiare, sostenere, e fornire uno spazio sicuro e non giudicante dove potersi ri-conoscere ed esplorare, sentire e sentirsi nel qui ed ora, frantumare la presa dell'ego e decondizionare la nostra motricità e i nostri comportamenti. Questa via ci permette di risvegliare la succosa, imprevedibile, affascinante parte di rock star di ciascuno di noi, che ambisce ad essere libera, ispirata e creativa.

Le classi SWEAT sono un ottimo metodo per "riscaldarci" in attesa del workshop di Napoli del 31 marzo 1-2 Aprile con Emma Leach

Note pratiche: • la classe comincia alle 20 cercare di arrivare prima per cambiarsi • abbigliamento comodo e a strati • portare acqua • si danza a piedi nudi o con scarpette da danza. • in sala si entra con telefono spento • No Shazam, grazie. in collaborazione con WEYOGA.IT