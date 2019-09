Presentato il numero 19 della rivista #3D Magazine e il nuovo progetto 3D Revolution

Un esclusivo cocktail party in giardino per la rivista che racconta storie, giunta al traguardo del n.19, durante il quale è stato presentato a giornalisti e affezionati lettori un evoluto sistema di Qr- code che abbatte ogni frontiera tra la carta stampata e il digitale. Il magazine, edito da Palma Sopito e diretto da Valentina Nasso, celebra la bellezza della carta stampata, il cui futuro brillante è sancito dall’alleanza con il suo acerrimo nemico: il digitale. Un valido supporto per accrescere l'interesse e l'interazione, non perdendo il valore emozionale della carta stampata con la sua insostituibile fisicità. Per superare la contrapposizione tra stampa e Internet, #3D Magazine ha preparato per i suoi lettori un'esperienza sensoriale nella quale carta e digitale si fondono.

La mission è quella di “Coinvolgere” il lettore e accompagnarlo in un’esperienza a più livelli di emozione che si conclude con l’ascolto, ma che coinvolge i sensi a partire dal tatto. Il collegamento emozionale trasmesso da un'esperienza fisica, come il toccare la carta, sfogliare le pagine del magazine, abbinato alle tecnologie come i codici QR, ha permesso un collegamento molto più intimo tra magazine e lettore. I sistemi in accoppiamento hanno creato una straordinaria esperienza immersiva alla quale è possibile accedere, nel numero 19, inquadrando la pagina dedicata a Kenny Carpenter, il re della Disco Music, che ha firmato il sound dell'intero numero. Un Qr- code è presente nell'intervista a Stefania Raimondi, la scultrice che, con il suo amore per il disegno a carboncino e per l'anatomia umana, riscopre tecniche ormai desuete, come l’incisione su gesso. Con l’innovativo sistema è possibile ascoltare il suono che la ispira mentre prendono forma le sue opere, perdersi nelle note del pianoforte del compositore francese, Alexandre Desplat, che stimola la creatività di Ray Morrison, Art Director, quando prepara uno shooting fotografico, danzando tra sentimento e anima. Dopo aver letto l’intervista alle Pink Runner Team Napoli, le Pink Ambassador della Fondazione Umberto Veronesi, si può sostenere la ricerca contro i tumori femminili, per schierarsi al fianco dei ricercatori che lavorano ogni giorno per la lotta contro il cancro. Basta solo puntare la fotocamera del dispositivo sul codice da scansionare per entrare nel “mondo 3D”. Issue 19 di #3D Magazine, esalta la bellezza della carta stampata, “raccontandola” in ogni sua declinazione.

Una nuova grafica e ampio spazio alla fotografia con un inserto #Bello dedicato al Maestro Gian Paolo Barbieri, classificato tra i quattordici migliori fotografi di moda nel mondo dalla rivista Stern. L’innovativo progetto è stato illustrato dalla giornalista Chiara Reale, presenti il direttore marketing Giovanni Salzano, il responsabile della rubrica #PepeRosso Davide Milone, il responsabile commerciale Giuseppe Ursino. Tra gli invitati, a portare i saluti del Sindaco De Magistris, il consigliere Marco Gaudini, Presidente della Commissione Ambiente. In un’atmosfera briosa, sfilavano i finger food preparati dallo Chef di Villa Diamante, Luigi Barone, innaffiati da calici di vino e prosecco. L’intera redazione del magazine e giornalisti di varie testate hanno festeggiato l’uscita del numero 19 che segna l’inizio di una nuova era per #3D Magazine.

CONCEPT #3D MAGAZINE

#3D Magazine ha una forte identità. Nasce dal desiderio di raccontare “la straordinaria ordinarietà” dell’essere umano. Un altro genere di comunicazione il cui obiettivo è quello di raccontare una storia. Alla scoperta della terza dimensione, si muove tra vibrazioni di pensiero ed emozioni. Frutto di quest’analisi è la profondità del cuore dell’uomo, la parte più intima, più recondita della coscienza, quella che mostra tutta la sensibilità dell’individuo, e la sua capacità di andare oltre la superficie delle cose. #3D è proprio questo: andare oltre. Andare oltre è possibile solo quando c’è una profondità di pensiero anche da parte di chi, ha la fortuna di immortalare i momenti irripetibili di un racconto e di trasformarli in parole. È un “dono”, fatto di ascolto, osservazione e comprensione dell’altro. #3D Magazine è strutturato in due sezioni che sono speculari con due Cover Story, una dedicata alla fashion designer Elisabetta Franchi, l’altra al Maestro della fotografia, Gian Paolo Barbieri. Lo scopo è rappresentare la straordinaria ordinarietà del personaggio pubblico, nel suo quotidiano come l’ordinaria straordinarietà delle persone comuni che si adoperano per qualcosa di unico. Questa dualità confluisce in un unico leitmotiv: il bello, ponendo sullo stesso piano entrambe le figure oggetto d’indagine. Il numero 19 #bello celebra la bellezza in tutte le sue declinazioni, con un approccio profondo e con spirito di ricerca, partendo dalla bellezza di Platone sino alla “Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino. Dal concetto greco di bellezza sino all’eterna ricerca di perfezione e di immortalità dei giorni nostri che ci conduce nel baratro della malinconia. Il Bello di #3D si colloca nel mezzo, cercando di indagare, di mettere in luce una parte di verità. Nell’inserto #Bello sono presenti le foto del Maestro Gian Paolo Barbieri, che ha realizzato le campagne pubblicitarie più importanti degli anni ’80 per Valentino, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Chanel, e tanti altri con i quali ha interpretato le famose creazioni, in concomitanza con la conquista del Made in Italy e del prêt-à-porter italiano. Molti scatti fotografici del Maestro in giro per il mondo alla ricerca di gruppi etnici per immortalare culture ed emozioni. Le foto presenti nel Magazine sono una gentile concessione dalla Fondazione Gian Paolo Barbieri, appartenenti ai suoi archivi privati.