"Le 1000 voci di Partenope" con Katres e Jenny Sorrenti

Il pop di ieri e di oggi nella Casina Pompeiana.

Jenny Sorrenti e Katres alle 1000 Voci di Partenope.

Una è un’icona del progressive rock italiano, l’altra è tra le protagoniste della generazione degli anni Zero. Jenny Sorrenti e Katres sono le protagoniste del quarto appuntamento de “Le 1000 voci di Partenope”. Dopo le prime puntate dedicate a Teresa De Sio, a Fausta Vetere e alla Vesuwave degli anni ‘80, il Radio Live Act & Podcast ideato e condotto da Gabriella Rinaldi e da Alfredo d’Agnese mercoledì 8 maggio alle ore 19,30 nella Casina Pompeiana (in Villa Comunale, a pochi passi dalla Cassa Armonica e dall’Acquario Dohrn) ospita due interpreti differenti per formazione, interessi, sensibilità e direzione artistica.



Al suo secondo disco, Teresa Capuano, alias Katres, punta il dito sulla necessità di raccontare un profondo processo di cambiamento. “Araba Fenice” è un inno alla semplicità, alla forma-canzone più diretta e spontanea; è una rivoluzione personale che racconta la sua simbolica “morte e rinascita”, una dichiarazione di guerra alla staticità. Le canzoni sono state registrate in presa diretta e saranno eseguite sul palco della Casina Pompeiana come “anime nude” per sola voce e chitarra.



L’ultima avventura di Jenny Sorrenti si intitola “Prog Explosion and Other Stories” e rappresenta un ritorno alla musica grazie alla quale la cantautrice napoletana con sangue gallese è diventata una icona del progressive italiano negli anni Settanta. Due i dischi dei suoi Saint Just che hanno fatto storia, “Saint Just” e “La casa del lago”, prima di avviare nel 1976 una interessante carriera solistica. Oggi ci racconta “altre storie”, frutto della sua ricerca personale, tra arie celtiche e mediterranee.



La nuova puntata di “Le 1000 Voci di Partenope” sarà quindi divisa tra talk show e musica dal vivo, arricchita dalle presenze di Rosanna Iannacone, con le sue video interviste (quelle a Roxy in the Box ed a Elisabetta Serio già on line) e M. Cinzia Mirabella, nel personaggio di Dj Cicerchia, la trendsetter dei Quartieri, con le sue ‘chiacchiere’ dal mondo della rete.



Il programma, a cura di NA≥DOP - NAPOLIDAORAINPOI, prosegue così il suo viaggio nel tentativo di tracciare una mappa dell’evoluzione, la storia e i percorsi artistici dei personaggi femminili che hanno caratterizzato la scena artistica partenopea, cercando attraverso la loro musica e le loro storie quel filo sottile che lega le diverse esperienze di più generazioni. Il pubblico presente in sala sarà partecipe del dialogo stretto tra i temi proposti dai conduttori, con gli artisti e gli ospiti. L’evento sarà registrato in audio e attraverso l'hub del sito www.nadop.it, sarà possibile accedere a tutte le info, le notizie ed i link per poter ascoltare e scaricare gratuitamente podcast e vedere le interviste già realizzate.



L'intero progetto di "Le 1000 Voci di Partenope" si autofinanzia attraverso la piattaforma di Produzioni dal basso, dove, con una piccola donazione si potrà contribuire attivamente a sostenere le attività di ricerca e realizzazione del programma. I sostenitori potranno prenotare un posto in prima fila per la partecipazione agli eventi e riceveranno in anteprima info e news sui Podcast e sui contenuti speciali con i ringraziamenti in diretta durante le registrazioni, sui siti e sui vari social.



L’ultimo appuntamento della prima stagione del Radio Live Act & Podcast si terrà il 13 giugno e avrà come ospite Maria Pia De Vito.



Gli eventi in programma godono del patrocinio dell’assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Napoli grazie alla disponibilità della Casina Pompeiana ASCN.



Realizzazione tecnica, Recordings & Video sono a cura di Max Carola per Maxsound.

