Essegibi vince la tappa napoletana del contest "promuovi la tua musica" essegibi per

E' il cantautore Essegibi , 20 enne di Roma a vincere il contest Promuovi la tua musica nella tappa della regione Campania . Gabriele Bruni in arte Essegibi , diplomato al liceo scientifico ha conquistato la giuria presieduta dal Maestro Bruno Illiano , Monica Atzei, Andrea Direnzo , Eva Nasti e Carmine De Luca . La canzone che il cantautore ha presentato si intitola “Raisa” : “ E' una preghiera, un dialogo con Dio - Spiega il cantautore - al quale chiedo di cambiare rotta a riguardo del suo operato” Il premio compilation è stato assegnato a 3 artisti : Ezio Leotta, al gruppo E Sona Ancor e alla band Marta . Premio speciale per la categoria Cover è andato a Michela Cristofaro. Sul palco del Teatro Summarte anche Fanya Di Croce che ha regalato al pubblico alcuni dei suoi brani e ha ribadito che i "Live" sono fondamentali per crescere artisticamente . " I concerti sono strade percorribili per diventare "grandi artisti" " . La sua esibizione è stata poi seguita da un lungo applauso. La serata si è conlusa sulle note di "Napul'è" ad intonare questa poesia di Pino Daniele tutti i ragazzi che hanno partecipato e il pubblico presente.

