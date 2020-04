Emiliana Cantone in dolce attesa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La cantante napoletana Emiliana Cantone, annuncia sui social network di essere in dolce attesa e lo fa nel giorno di Pasqua. Insieme con l'uscita della sua nuova canzone "Amarsi da lontano", che uscirà il 14 Aprile, tra le novità che coinvolgono la cantante, anche questa bella notizia della gravidanza. Come si legge dal quotidiano La Gazzetta dello Spettacolo che ha lanciato la notizia subito dopo il post della cantante: "L'artista napoletana ha cominciato a lasciare indizi su delle sorprese [...] la prima preannuncia l'uscita del suo nuovo singolo [...] e poi pubblica le foto dove compare con in mano la prima ecografia per svelare la sua gravidanza!". Felicissimi i fans della cantante, che subito hanno iniziato a commentare e condividere con gioia le notizie di Emiliana Cantone, facendo gli auguri a lei e al marito Enzo, ed aspettando con ansia il nuovo video girato dal fratello Marco Cantone!