"Elastic heart": la storia vera di nunzio alla conquista dei festival internazionali

ELASTIC HEART, è un cortometraggio scritto e diretto da Giuseppe tratto dalla storia vera dell’attore Nunzio Bellino. Il corto è un vero e proprio docu – film anticamera di un lungometraggio come ama definirlo il regista. Un corto sociale che vuole portare a conoscenza una patologia rara, la sindrome di Ehlers – Danlos, che ha colpito Nunzio sin dalla nascita. Questa patologia ha una frequenza di circa 1 milione e 500 nascite. Nunzio è diventato già un caso virale sui social, dato che la sua storia ha colpito e commosso il web, dopo la prima proiezione del lavoro. Nunzio può sembrare un personaggio da fumetto o di animazione, vista l’incredibile ’elasticità della sua pelle, dietro la quale si nasconde una problematica sociale e seria che lo ha portato in passato ad essere vittima di bullismo e discriminazione. Chi soffre di Ehlers Danlos, può avere dolori articolari e muscolari anche cronici e lussazioni frequenti. Le conseguenze sono emorragie interne fino a vari problemi cardiovascolari che possono essere fatali. Per la prima volta in Italia viene trattato questo tema, attraverso il quale si invita a non abbattersi, a non sentirsi “ diversi “, ad andare avanti per far sì che quelle che si pensa siano debolezze possano essere un mezzo per creare forza, raggiungere i propri obiettivi, realizzare i propri sogni. Nessuno ha diritto di turbare la sensibilità di chi sensibilità ne ha da vendere. Perché la tenacia, l’amore sono in grado di prevalere su tutto ed il lieto fine bisogna crearlo! D’altra parte, sia ben chiaro, i sentimenti non conoscono fragilità, non sono elastici! Il prodotto filmico ha vinto già due Oscar del Web alla rassegna internazionale dei Rome Web Awards 2017 e parteciperà ad altri contest internazionali e sarà tradotto in 4 lingue per divulgare la storia di Nunzio, l'uomo elastico che merita di essere conosciuta e dare un messaggio positivo al mondo. Pertanto, Nunzio dal successo di “ELASTIC HEART” è diventato un personaggio pubblico a tutti gli effetti che partecipa ad eventi mondani e porta la sua storia in tv e sulle riviste nazionali destando stupore ed interesse, però è soprattutto un attore non solo l’uomo elastico impegnato in nuovi progetti in fase di realizzazione. “La Caffettiera Napoletana” e “ Un Giorno a Napoli” sono solo alcuni dei titoli al quale Nunzio parteciperà come protagonista, lavori firmati da Giuseppe Cossentino che parleranno della tradizione partenopea e la bellezza eterna di Napoli. E non finisce qui in cantiere anche un Horror che vedrà Bellino protagonista assoluto. Insomma, tanti progetti in pentola per Nunzio un attore tutto in ascesa nel mondo cinematografico.