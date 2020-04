Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

I dipendenti e gli agenti di Zurich insieme contro il Coronavirus Raccolti 650.000 euro a favore dell’Ospedale Spallanzani di Roma, dell’Ospedale Sacco di Milano, dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e dell’Ospedale Cotugno di Napoli Milano, 30 marzo 2020 – I dipendenti e gli agenti della compagnia assicurativa Zurich hanno raccolto circa 650.000 euro da devolvere al Sistema Sanitario Nazionale. Attraverso la campagna #insiemepossiamo, è stata avviata una raccolta fondi condivisa tra i dipendenti, gli agenti, l’azienda e la fondazione “Z Zurich Foundation”. I dipendenti, in particolare, hanno devoluto somme equivalenti a giornate intere o a singole ore lavorative a supporto della campagna. Per ogni euro devoluto dai dipendenti, Zurich Italia e la fondazione Z Zurich Foundation hanno contribuito con una donazione di pari importo ed in totale sono stati raccolti più di 500.000 euro già devoluti all’Ospedale Luigi Sacco di Milano e all’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Anche la rete degli agenti Zurich ha partecipato alla raccolta, raccogliendo circa 150.000 euro per l’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e l’Ospedale Cotugno di Napoli; anche in questo caso la Compagnia e la Fondazione hanno contribuito alla raccolta. Zurich Italia ha offerto inoltre il suo supporto alle strutture ospedaliere per agevolare le procedure di acquisto di dispositivi medici e altri strumenti necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Queste iniziative si aggiungono a quelle già messe in atto a sostegno dei clienti Zurich: dalla digitalizzazione della relazione con gli agenti alla possibilità di posticipare di 60 giorni i pagamenti delle polizze danni ed inoltre, per la gestione dei sinistri e al fine di evitare e/o limitare il più possibile gli spostamenti, l’innovativo servizio di perizia da remoto (video perizia) disponibile per i danni motor, property e liability. Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti sia a livello globale che nei singoli mercati locali. Con circa 55.000 collaboratori, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi nei rami danni e in quelli vita in più di 215 Paesi. Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e medie imprese e grandi società. Il Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera, dove è stato fondato nel 1872. La società holding Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), quotata alla SIX Swiss Exchange, è presente sul mercato statunitense mediante un programma American Depositary Receipt di Livello I (ZURVY) negoziato fuori borsa su OTCQX. Maggiori informazioni su Zurich sono disponibili all’indirizzo www.zurich.com. Zurich opera in Italia dal 1902 attraverso una rete di 600 agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti di promotori finanziari, nell'area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza. Col brand Zurich Connect gestisce il canale diretto, per le vendite online e telefoniche. Per ulteriori informazioni: Laura Mazzaglia External & Corporate Communication – Zurich Italia +39 3666327503 laura.mazzaglia@it.zurich.com Community Group Nicole Zancanella, Alessandro Laccoto +39 02.89.40.42.31 zurich@communitygroup.it