Youth Village, conferenza regionale per le politiche giovanili e il territorio

Il 3 e 4 ottobre il Centro Congressi della Città della Scienza (via Coroglio 57, Napoli) ospita Youth Village, prima tappa tematica di Innovation Village, appuntamento annuale sull’innovazione organizzato dalla società Knowledge for Business. Con Youth Village si intende allargare il network alle iniziative promosse dai giovani: innovazione sociale, valorizzazione del territorio e creazione di luoghi di aggregazione saranno al centro degli incontri che si susseguiranno per due intere giornate, con l’obiettivo di dare voce alle iniziative più interessanti attive sul territorio e agli strumenti per supportarle e creare attività auto-sostenibili. La manifestazione è gratuita ed aperta a tutti.

Cuore pulsante di Youth Village sarà la Conferenza regionale sulle politiche giovanili, una due giorni di confronto tra autorità nazionali e regionali, Comuni, enti, associazioni e imprese, promossa dalla Regione Campania. La sessione politica della Conferenza è in programma mercoledì 4 ottobre alle ore 9,30 nella Sala Newton. Previsto l’intervento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dell’Amministratore Delegato di Invitalia Domenico Arcuri. Momento clou la sigla del memorandum con i sindaci, quale nuova alleanza tra Regione e territorio in favore dei giovani.

I lavori proseguiranno con 3 focus tematici, basati su una metodologia partecipativa: Giovani e Territorio, Giovani e Creatività, Giovani e Innovazione. I Comuni, le associazioni, le imprese, gli enti e gli attori del territorio che abbiano risposto alla call online, potranno prendere parte ai focus, nel quadro di un percorso partecipativo sulla strategia regionale per le politiche giovanili.

La Conferenza prenderà avvio, nella sua sessione seminariale, martedì 3 ottobre alle ore 9,30 nella Sala Archimede con un dibattito di rilevanza nazionale sulle politiche giovanili, avviato dal Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, e in cui saranno presentate le esperienze delle Regioni Campania, Piemonte, Toscana, Puglia ed Emilia Romagna, che si confronteranno con importanti interlocutori istituzionali, tra cui il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Invitalia, l’Agenzia Nazionale per i Giovani e la Rete nazionale Eurodesk. Interverranno anche rilevanti testimonianze del mondo campano nel campo dello sviluppo locale ed espressioni del mondo culturale, artistico e giovanile, tra cui la Reggia di Caserta e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.