Youmanonline: il servizio che risponde alle esigenze delle persone

Un servizio che unisce le capacità degli operatori alle possibilità offerte dall'intelligenza artificiale per rispondere a tutte le esigenze dei clienti. Ben oltre un normale call center, con personale formato in base alle esigenze del cliente. Adatto alle aziende che hanno una presenza online, come siti aziendali, landing pages, pagine social e tutti i canali basati su testo, si propone come la nuova frontiera del customer care.

I committenti potranno formare i team manager di Youmanonline che poi svilupperanno i servizi creati su misura per il cliente. La startup metterà a disposizione una chat online 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Tutto per andare incontro alle esigenze delle aziende clienti e della loro utenza.