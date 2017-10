Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

WIDIBA APRE UN NUOVO UFFICIO A NAPOLI Nasce un nuovo polo di consulenza per rispondere alle crescenti esigenze locali di educazione finanziaria e pianificazione patrimoniale Napoli, 16 ottobre 2017 - Banca Widiba apre un nuovo ufficio a Napoli in Viale Antonio Gramsci 4 nella splendida Villa Sanfelice di Monteforte, tra Riviera di Chiaia e Mergellina, a pochi passi dal centro storico e Posillipo. L’apertura si inserisce nella volontà da parte di Widiba di fornire un concreto supporto alla clientela locale che necessita sempre di più di educazione finanziaria e di consulenza per la pianificazione patrimoniale. L’inaugurazione della nuova sede di Widiba si terrà mercoledì 18 ottobre alle ore 18.30 alla presenza delle autorità civili e religiose e del mondo della cultura. Il nuovo ufficio sarà sede dell’Area Manager Fernando Valletta, professionista attivo da oltre 20 anni nel settore finanziario. In occasione dell’evento si terrà una tavola rotonda sulla finanza comportamentale che vedrà l’intervento del noto Professor Alessandro Meluzzi. L’ingresso è libero previa prenotazione al numero 081 7776961.