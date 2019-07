Whirlpool, il tavolo al Mise slitta ancora

Ancora un rinvio per il tavolo di contrattazione tra lavoratori licenziati, ministero dello Sviluppo economico e Whirlpool. Stavolta a richiedere e ottenere il rinvio è stata l'azienda posticipando l'incontro al prossimo 24 luglio. Giorni cruciali per gli ex operai che vedono il loro destino appeso a un filo e ritengono questi rinvii solo un modo per guadagnare tempo in assenza di soluzioni concrete alla vertenza.

I rinvii

Il primo incontro era previsto per domani, 11 luglio, ma era stato rinviato al successivo 19 luglio su richiesta del ministero retto dal leader dei Cinque stelle, Luigi Di Maio. Stavolta l'ulteriore rinvio è stato richiesto dalla Whirlpool facendo slittare di due settimane l'iniziale incontro. Intanto gli operai oggi sono stati al Palabarbuto a manifestare durante un incontro di basket degli Stati Uniti per chiedere il rispetto dell'accordo.

Le parole degli operai

“Italiani e americani hanno sempre ottenuto ottimi risultati insieme. Ricordiamo che nelle vicinanze c'è stata una base Nato a ricordare il grande sodalizio tra i paesi. E sulla regione continuano ad esistere realtà del genere dove cittadini americani vivono e lavorano insieme a noi. Oggi tifiamo per gli Usa celebrando questa grande collaborazione” hanno dichiarato gli operai.

