Whirlpool, fulmine a ciel sereno per 430 lavoratori: "Stabilimento in vendita"

Una pessima notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno. La Whirlpool ha infatti oggi annunciato che venderà lo stabilimento di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, profilando un futuro molto incerto per i 430 lavoratori impiegati.

I sindacati stanno in queste ore duramente criticando il gruppo, ricordando soprattutto che l'accordo dello scorso anno prevedeva la garanzia di investimenti mirati per tutti i siti Whirlpool per tre anni fino al 2021, Napoli compreso. È immediatamente scattata anche la protesta di tutti i dipendenti dell'azienda, con la solidarietà del sito di Varese che ha annunciato lo sciopero spontaneo.

Nel pomeriggio è previsto un incontro al Ministero dello Sviluppo eonomico (Mise).

La comunicazione dell'azienda

"Whirlpool EMEA – era stata la comunicazione della società – intende procedere con la riconversione del sito di Napoli e la cessione del ramo d'azienda a una società terza in grado di garantire la continuità industriale allo stabilimento e massimi livelli occupazionali, al fine di creare le condizioni per un futuro sostenibile del sito napoletano".

I commenti

Dura è stata la reazione, affidata ad una nota congiunta, del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell'assessore al Lavoro del Comune partenopeo Monica Buonanno. "Napoli non può permettersi la perdita di 430 posti di lavoro – fanno sapere – non può farlo dopo che l'azienda Whirlpool ha sottoscritto, solo sei mesi fa, un piano industriale che prevedeva investimenti fino al 2021 e l'aumento di ore di lavoro nello stabilimento napoletano come in quello di Carinaro; la vertenza riguarda inoltre anche 140 lavoratori dell'indotto nell'avellinese". "È urgente e necessario – la loro conclusione – che il Mise apra le porte a questa dolorosa vertenza e che riconosca la necessità del lavoro come una priorità del Mezzogiorno".

E mentre Gennaro Migliore, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, chiede un intervento urgente del ministro e vicepremier Luigi Di Maio, i sindacati alzano la voce. "Napoli tradita da Whirlpool", accusa la Fiom-Cgil in una nota. "Solo a ottobre scorso, con un accordo quadro sottoscritto in sede ministeriale, quindi con l'impegno anche del ministro Di Maio, Whirlpool aveva dato garanzie di investimenti e salvaguardia dell'occupazione in tutti gli stabilimenti del gruppo – spiegano dal sindacato – è inaccettabile che gli impegni presi vengano disattesi in questo modo, a ogni cambio di management. Abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministero. È necessaria una presa di posizione del governo, co-attore dell'accordo quadro che ad oggi viene messo in discussione dall'azienda. Tutti gli stabilimenti del gruppo si sono fermati, con produzioni bloccate in tutto il gruppo".

"Whirlpool ha provato a imbellettare la sua decisione - sottolineano Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm responsabile dei settori auto e elettrodomestici, e Antonello Accurso, segretario generale della Uilm Campania - parlando di 'vendita della fabbrica', ma si tratta di eufemismi che suonano come una presa in giro e rischiano di esacerbare ancora di più gli animi in una terra con enormi problemi sociali". Anche da loro la richiesta di un tavolo al Mies perché il governo costringa "Whirlpool a tenere fede agli impegni sottoscritti in sede istituzionale, altrimenti l'Italia perderà ogni credibilità".