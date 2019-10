Whirlpool, l'azienda: "Pronti ad incontrare il Governo e a riprendere confronto"

"Whirlpool EMEA apprende dai media, a margine dell’incontro conclusosi a Palazzo Chigi, che il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli è pronto a convocare un incontro con l’azienda nelle prossime 24 ore. L’Azienda conferma di aver espresso, nei giorni scorsi, al Primo Ministro Conte e al Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, la propria disponibilità a riprendere il confronto con il Governo e con le parti sociali. In tal senso, Whirlpool EMEA ha comunicato di essere pronta a considerare la sospensione dell’attuale procedura ex. Art. 47, la cui scadenza è prevista il prossimo 12 ottobre, fino e non oltre al 31 prossimo". Questo il testo di una nota di Whirlpool Corporation sulle trattative con il Governo per il futuro dello stabilimento di Napoli.

"L’Azienda attende di ricevere presto una convocazione dal Governo per riprendere la discussione di merito sul progetto identificato, che dia un futuro di lungo periodo al sito di Napoli e ai suoi 400 lavoratori", conclude la nota.

Intanto i sindacati, Fiom, Fim, Uilm ,dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il Premier Conte, bocciano la proposta avanzata da Whirlpool al Governo di sospendere la cessione del sito di Napoli a Prs entro e non oltre il 31 ottobre prossimo: "E' una sospensione a orologeria. Non serve a nulla, non è rispettosa dei lavoratori che hanno scioperato fino a ieri. Whirlpool rispetti l'accordo del 2018 e rilanci il sito di Napoli e la produzione di lavatrici".