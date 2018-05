Napoli-Torino, nuova rotta per Volotea

Una nuova rotta aerea, con Volotea, collegherà Napoli e Torino. Ad annunciarlo è la stessa compagnia low cost che collega piccole e medie città europee. Il vettore tra Napoli e Torino si aggiunge a quelli che dal capoluogo partenopeo – a partire dall'estate 2018 – voleranno da e verso Alghero, Cefalonia e Rodi.

Il volo inaugurale è programmato il prossimo 17 settembre. Poi, dall'8 ottobre, il collegamento è previsto 6 giorni su 7 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica) da Napoli per Torino alle ore 17 e da Torino a Napoli alle 19, per un totale di 18mila biglietti fino al 13 dicembre.

Confermato il ripristino delle linee stagionali verso le isole greche, con i collegamenti con Santorini già attivo dal 21 aprile, Mykonos dall'8 maggio, con Creta dal 29 maggio, Skiathos dal 30.

Così Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea, sulla nuova tratta: "Il nuovo volo Napoli-Torino soddisferà le esigenze di connessione di entrambe le città, rafforzando la nostra offerta con voli diretti verso medie e piccole destinazioni in Italia e in Francia". "Le nostre 13 rotte in esclusiva da Napoli – prosegue – miglioreranno i flussi turistici tra il capoluogo partenopeo, la Campania e altre interessanti destinazioni economiche e turistiche collegandole in modo comodo, diretto e veloce. Chi è affascinato dalla Francia, inoltre, avrà modo di raggiungere facilmente quattro città d'Oltralpe (Nantes, Bordeaux, Tolosa e Marsiglia), chi invece vuole decollare per la Grecia può raggiungere otto mete elleniche. Infine, sono disponibili nove collegamenti domestici".