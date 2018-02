Aeroporto, Volotea vara il nuovo collegamento Napoli-Alghero

Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa, per l’estate 2018 scende in pista con una nuova rotta da Napoli alla volta di Alghero. Il nuovo collegamento che accorcia le distanze tra Campania e Sardegna si va così ad aggiungere ai 19 voli Volotea in partenza da Napoli e sarà disponibile dal 13 maggio, con 2 voli a settimana. “Siamo certi che il nostro collegamento farà la felicità anche di molti passeggeri sardi che potranno pianificare uno short break alla scoperta di una città unica e inimitabile come Napoli”, commenta Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

Con Alghero salgono a 20 le destinazioni raggiungibili dall’aeroporto di Napoli Capodichino a bordo di Volotea: in Italia Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Alghero, Palermo, Trieste e Verona, in Grecia Cefalonia, Creta, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante. Quattro le rotte francesi: Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa. Volotea cresce in maniera esponenziale: nel 2017 sono stati quasi 500.000 i passeggeri trasportati da e per Napoli, con un incremento del 77% rispetto all'anno precedente. Nel 2018 l'azienda creerà altri 250 posti di lavoro che si aggiungeranno agli attuali 875 dipendenti.