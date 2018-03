Volotea, novità per i vacanzieri: Napoli più vicina a Francia e Sardegna

Novità per Volotea, compagnia aerea low cost che collega Napoli a diverse città italiane ed europee. Sono infatti in calendario, per la gioia dei vacanzieri napoletani, le ripartenze per la prossima stagione estiva alla volta di Cagliari (da oggi 28 marzo) e Olbia (dal 31 marzo). Conferma le ripartenze per Bordeaux (dal 5 aprile), Nantes e Tolosa, (entrambe dal 12 aprile) e per Marsiglia (19 aprile).

“Siamo davvero orgogliosi di poter ricominciare a volare da Napoli verso Sardegna e Francia e di lanciare nei prossimi mesi ben 3 nuove rotte da Napoli verso Grecia e Sardegna – commenta Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia – Dalla Campania voliamo verso 20 destinazioni, 13 delle quali raggiungibili esclusivamente a bordo dei nostri aeromobili, con collegamenti sempre diretti, comodi e veloci. Siamo leader sulle tratte per alcune delle più belle isole greche, 8 in totale, da sempre tra le più amate dagli italiani per la bella stagione, e proprio quest’anno abbiamo lanciato 2 nuove destinazioni elleniche, Cefalonia e Rodi che partiranno nelle prossime settimane. Inoltre, colleghiamo Napoli a quattro città dal forte appeal del versante occidentale della Francia, destinazioni ideali anche per uno short-break, senza dimenticare, infine, le località italiane più gettonate durante il periodo estivo, dalla Sicilia alla Sardegna. E proprio in Sardegna abbiamo deciso di potenziare la nostra presenza, grazie ad una nuova rotta che collegherà Napoli ad Alghero”.

A Napoli Volotea ha totalizzato nel 2017 500mila passeggeri, con un incremento del +77% rispetto al 2016.