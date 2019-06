Voli Napoli-Tirana, al via il nuovo collegamento con la città "colorata"

Un’estate all’insegna del mare e del turismo quella che Ernest Airlines propone ai suoi passeggeri, grazie al nuovo collegamento Napoli-Tirana, in vendita già da oggi. Il volo - stagionale – ha i seguenti orari: .2….. TIA-NAP EG348 16:30 17:50 ….5.. NAP-TIA EG347 14:30 15:40. I prezzi partono da 59€, tasse incluse, solo andata.

Questa novità si inserisce nel più ampio quadro delle nuove rotte dall’Italia per Tirana, che è già raggiungibile anche da Milano Malpensa, Milano Bergamo, Pisa, Verona, Venezia, Bologna, oltre che da Roma Fiumicino e da Genova. Queste ultime due destinazioni saranno operate tutto l’anno a partire da settembre 2019 In questo modo Ernest Airlines collegherà alla capitale dell’Albania ben 9 aeroporti italiani.

Questo collegamento offre ai turisti napoletani l’occasione di visitare una destinazione ormai considerata di grande interesse turistico. Tirana è una città in pieno fermento, da visitare a piedi, ammirando le case dipinte di tutti i colori dell’arcobaleno per le quali è conosciuta anche come “città colorata”. Per gli appassionati di architettura, è raccomandata anche una passeggiata nei quartieri più recenti caratterizzati da nuovi progetti e da grande energia creativa. Ilza Xhelo, CCO di Ernest Airlines ha commentato: “Puntiamo ad offrire la maggior mobilità possibile andando ad espanderci in modo capillare su più aeroporti dall’Italia, con una flotta giovane e moderna in continua crescita, con staff esperto e che si dedica con il cuore alla soddisfazione e alla sicurezza dei nostri passeggeri”.