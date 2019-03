Voli da sogno, dal primo aprile da Napoli alla perla del mar Rosso

Air Cairo, dal prossimo 1° aprile partirà con due nuovi voli da Roma e da Napoli per Marsa Alam, perla del Mar Rosso. Air Cairo collega le principali città italiane (Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Bari) con le più famose destinazioni del Mar Rosso e della Costa Mediterranea, con un totale di ben 22 voli settimanali nella prossima stagione estiva.

Marsa Alam, situata in prossimità del Tropico del Cancro, dove il Mar Rosso incontra il deserto del Sahara, vanta un mare ricco di pesce per via della presenza della barriera corallina. Quest'ultima è molto rinomata tra i subacquei per via dei molti siti d'immersione ancora incontaminati, in cui si possono incontrare facilmente delfini dugongo e squali martello ed è divenuta una meta da sogno per i turisti di tutto il mondo.