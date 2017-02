Arriva Royal Air Maroc: tre voli da Napoli a Casablanca

A partire dal 28 marzo, Royal Air Maroc opererà tre voli a settimana verso Casablanca dallo scalo partenopeo. Tre i clienti attesi dalla compagni di bandiera marocchina: turisti e viaggiatori corporate italiani e le diverse etnie di lavoratori africani che vinvono nel Mezzogiorno. L'aeroporto di Napoli è infatti la propaggine più a sud dello scacchiere della compagnia marocchina che in Italia viaggia già da Milano, Venezia, Torino, Bologna e Roma.

Come ha spiegato spiega Mohammed Maali, direttore generale per l'Italia della compagnia: "Questo volo colma un gap nel network di Royal Air Maroc, che punta a sviluppare il traffico del turismo da Napoli e da tutto il Sud Italia. Puntiamo anche alla snella connessione con Nwe York che operiamo con un volo al giorno e che prevede una sola ora di attesa per chi va a Casablanca da Napoli per attraversare poi l'Oceano".