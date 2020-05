Da Capri alla costiera amalfitana: riparte la Volaviamare

Buon vento e con sguardo di speranza al futuro, la compagnia marittima Alicost riscalda i motori e da fine giugno riparte con la flotta VolaViaMare. Saranno dunque attivi i collegamenti tra Salerno (Molo Manfredi) Costiera Amalfitana e Capri da fine giugno, con il servizio Cilento Blu fino a Napoli dal 1° luglio. “Entusiasmo e rinnovata energia alimentano la nostra operatività - illustra Fabio Gentile, amministratore della compagnia marittima salernitana Alicost SpA - dal primo momento della pandemia, ci siamo impegnati per infondere sicurezza e garantire un reale aiuto ai marittimi e al nostro team. Ringraziamo la Regione e le Autorità Marittime per la continua interlocuzione ed operatività in corso per garantire sicurezza nei porti, per lavoratori e viaggiatori. Ci aspettiamo tanto ancora dal Governo, rispetto alle promesse ricevute, ma intanto è nostro dovere pensare all’estate in corso e come imprenditori metterci in gioco. In tal senso, aldilà dei pronostici sul futuro e sui dati dell’Incoming, Alicost a fine giugno riprenderà i collegamenti tra Salerno, costiera amalfitana e Capri, dal 1° luglio ripartiremo con i collegamenti veloci per il Cilento e Napoli. Siamo pronti a Volare Via Mare e a garantire al nostro territorio i collegamenti essenziali, per pendolari e turisti”.

La flotta è già pronta, dotata degli strumenti di sicurezza dettati dalle nuove normative Ministeriali e riorganizzando i servizi, per la tutela e la sicurezza di personale di bordo e viaggiatori. “Naturalmente i nostri mezzi avranno tutte le dotazioni di bordo secondo la normativa vigente, per difendersi dai contagi del Covid 19 - continua Gentile - si garantiranno le giuste distanze a bordo e, grazie alle nuove tecnologie, si limiterà ogni possibile contatto tra le persone”. Gli schermi di bordo saranno infatti dotati di Video esplicativi su sicurezza della navigazione e nuove normative. Inoltre saranno ridimensionate le attese a biglietterie ed imbarchi, spingendo la clientela ad utilizzare per gli acquisti il Booking on Line, sul sito Alicost accedendo a sconti e promozioni, finalizzati ad incentivare la clientela a gesti responsabili ed un utilizzo consapevole dei mezzi di navigazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Bisogna investire insieme su un futuro sicuro, alla portata di tutti, marittimi e turisti - conclude Gentile - senza scoraggiare chi vuole Volare Via Mare, ma anzi semplificando in pochi gesti l’organizzazione di vacanze sicure in luoghi incantevoli come la costiera amalfitana, Capri, Cilento e Napoli”. A giugno saranno divulgati i nuovi orari e con il solstizio d’estate 2020 si potrà facilmente Volare Via Mare tra gli incantevoli paesaggi dei Golfi di Salerno e Napoli.