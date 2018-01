Jackpot del SuperEnalotto sfiorato per un giocatore di Villaricca, in provincia di Napoli, che con un 5 ha portato a casa 45mila euro.

La vincita - come riferisce Agipronews - è arrivata grazie a una schedina convalidata alla ricevitoria Caffetteria Montella 3, in via Libertà 106.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto gli 89,7 milioni di euro.