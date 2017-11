SuperEnalotto, centrato a Giugliano un 5 da 15 mila euro

Jackpot del SuperEnalotto solamente sfiorato nel concorso del 18 novembre per un giocatore di Giugliano, che però con un 5 ha portato a casa nell’ultima estrazione una vincita da 15mila euro.

La schedina fortunata - come riferisce Agipronews - è stata convalidata alla Rivendita Tabacchi 23 in via Colonne 100.

Il Jackpot, nel frattempo, vola a 61,5 milioni di euro, il più alto in palio in Europa.