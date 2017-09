De Luca: "Faremo in modo da ricattare la Nestlè, devono usare prodotti campani"

"A Benevento c'è stata la presentazione del progetto Nestlè, faremo in modo di ricattare l'azienda: vi supportiamo ma non vi diamo niente se non usate i prodotti campani". Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza stampa sull'agricoltura.

Il riferimento è all'hub internazionale della pizza surgelata, progetto che la multinazionale svizzera ha presentato ieri a Benevento. "La grande sfida – commenta De Luca – sarà mettere insieme le parole 'pizza' e 'surgelata' ma è chiaro che parliamo di mercati mondiali perché noi qui andiamo in pizzeria. Io ho ribadito che pomodoro, mozzarella, grano e olio devono essere campani. Tutti gli investitori devono mettere in piedi un circolo virtuoso, una filiera campana".

Presente ieri a Benevento anche il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.