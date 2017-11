Al Villaggio contadino l'agricoltura diventa hi-tech

Non solo cibo e stand per gli avventori. Il Villaggio contadino di Coldiretti, allestito sul Lungomare di Napoli, è stata anche l'occasione per tre giorni di cofronto tra giovani agricoltori che abbinano metodi tradizionali alle nuove tecnologie. Alex Giordano spiega ai microfoni di Napolitoday come l'agricoltura possa rappresentare un'occasione di sviluppo professionale e sociale per i giovani italiani. Racconta, inoltre, gli obiettivi della rete Rural Hack, che aggrega 250 progetti in tutto il mondo realizzati da giovani che cercano un punto di incontro tra terra, information technology e finanza. Info su www.ruralhack.org