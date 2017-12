Ombrelli colorati nel cielo di Chiaia: l'installazione è virale

Uno scatto che è già diventato virale sui social: il cielo di Chiaia, grigio in questi giorni di maltempo, colorato da decine di ombrelli sospesi su via Carlo Poerio. La suggestiva immagine è frutto della collaborazione tra lo storico concept store Jossa e il collettivo artistico napoletano Spigo-Ninetta, nell'ambito dell'anno che il negozio di abbigliamento di Chiaia ha scelto di dedicare alla street art.

Una 'pioggia di ombrelli' che in questi giorni di boom turistico è iper-fotografata. Con quest'opera si chiude, per Jossa, l'anno dedicato alla valorizzazione degli street artist e cominciano i preparativi per il 2018: il concept store di via Poerio festeggerà il cinquantenario.