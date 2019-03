Vestas Travel, come andare in vacanza

L'amore per il territorio e per l’ospitalità all’insegna di due parole dallo stesso suono: roots, radici, e route, itinerario. L'esperienza della destinazione Puglia tradotta in esclusive vacanze e indimenticabili eventi immersi nella pace delle masserie e delle ville più lussuose del territorio, con la possibilità di includere servizi su misura come personal chef, catering, bartender e dj. L’opportunità di portare con sé i segreti della cucina locale imparando direttamente dalle anziane custodi della tradizione. Apprendere dai maestri le basi dell’artigianato tipico, come la produzione di oggetti in cartapesta, terracotta, ferro e paglia.

Queste, e molte altre, sono le esperienze straordinarie offerte da Vestas Travel, spinoff nato a Lecce, dove è stato lanciato alla Business Management Tourism (BTM) all'inizio del mese e si prepara a partecipare alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) in programma a Napoli dal 22 al 24 marzo.

Vestas Travel è nata dalla lungimiranza di apprezzati professionisti dell’ospitalità alberghiera, del tour operating e della fornitura di servizi di concierge: Capogiro, Agenzia Viaggi CORAL, Serafino Viaggi Lecce e VESTAS Hotels & Resorts. A guidarla Andrea Montinari, proprietario dell”omonima catena alberghiera Vestas Hotels & Resorts, e il marketing manager Pierfancesco Chirizzi.

Andrea Montinari illustra la visione e gli obiettivi del progetto, focalizzandone l’aspetto esperienziale: «L’esperienza per i nostri clienti non è più intesa come semplice viaggio o vacanza, ma come full immersion nella vita, nelle abitudini, usanze e tradizioni del territorio, un fullfilment dei sensi che offra la percezione di essere protagonisti e non ospiti ».

Sulla qualità dell’offerta di Vestas Travel interviene Pierfrancesco Chirizzi:«Aspiriamo ad affermarci come punto di riferimento nel settore dell’industria turistica di nuova generazione, al servizio di tutti gli attori del panorama turistico salentino e pugliese che puntino a distinguere il proprio prodotto».

Tutte le esperienze proposte e le possibilità di prenotarle sono disponibili sul sito: vestastravel.com.