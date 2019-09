Vertenza Whirlpool, i lavoratori rispondono all'azienda: "Noi uomini veri"

"I lavoratori della Whirlpool di Napoli da sempre hanno lavorato con il massimo impegno e si sono sempre identificati con la Whirlpool e con orgoglio hanno trasmesso il senso di appartenenza alle loro famiglie. Su questi valori si è consolidata la grande forza e capacità dei lavoratori del sito di Napoli. Oggi l'azienda, venendo meno a questi principi, decide di sottrarsi a un accordo firmato a un tavolo ministeriale, non rispettando gli impegni presi con i suoi lavoratori e il Governo. [...] Qualunque sarà l'esito della vertenza, noi lavoratori manterremo saldi i nostri valori, avendo come perno cardine il rispetto, non rinnegando mai la nostra identità. Alla dirigenza Whirlpool potremmo chiedere di farsi un esame di coscienza, e dar valore alle cose importanti della vita come le persone, ma ci rendiamo conto che è una riflessione che appartiene solo agli Uomini".

Così, in un cominicato firmato da 'gli uomini della Whirlpool Napoli', i lavoratori dello stabilimento partenopeo rispondo alla nota diffusa ieri dall'azienda, in cui i vertici affermavano che le misure governative non erano "sufficienti a rendere profittabile lo stabilimento di Napoli". La R.s.u riunitasi nel consiglio di fabbrica sta decidendo, in questi minuti, le azioni da intraprendere in risposta alle affermazioni dell'azienda.

CISL - "Bisogna riprendere la trattativa sulla Whirlpool e trovare una soluzione industriale definitiva e concertata tra tutti i soggetti. Ma no alle posizioni pregiudiziali dell'azienda. Napoli e la Campania non possono perdere quella produzione e quel sito industriale". Così la Segretaria Generale della Cisl Annamaria Furlan.