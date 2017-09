Vertenza ex Carrefour: "La soluzione è vicina"

"Siamo al settimo incontro con le organizzazioni sindacali e i 155 lavoratori dell'ex Ipermercato Carrefour di Casoria, chiuso nel 2011 e fallito nel 2014 nell'inerzia e nel disinteresse generale. Sono stati fatti passi da gigante da quando sono venuta a conoscenza della vertenza. Un importante gruppo umbro ha acquistato l'immobile e sta impiantando una nuova attività commerciale". Queste le parole dell'assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri.

"Stiamo cercando di incoraggiare l'azienda ad investire sul territorio e sulle risorse umane della precedente azienda, con il supporto delle tante misure di incentivazione attive in Campania", ha spiegato la Palmeri. "Continuiamo a lavorare sodo per far rifiorire anche questa area commerciale che versava in un completo stato di abbandono".