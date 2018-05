Up to Youth, a Napoli la terza edizione

Up to Youth è un percorso completamente gratuito, ideato dall'associazione PerMicroLab Onlus, rivolto ai giovani under 35 anni che vogliono aprire una propria impresa. La terza edizione di Up to Youth si svolgerà a Napoli il 29, 30 e 31 maggio dalle 16:00 alle 19:00 presso Dialogue Place, Via Portacarrese a Montecalvario, 69, Napoli.

Il percorso si compone di tre incontri della durata di tre ore ciascuno che offrono una panoramica sul mondo imprenditoriale attraverso la presentazione del Business Model Canvas, strumento essenziale nella pianificazione strategica di un'azienda; affrontando tematiche relative i modelli e requisiti per aprire un'impresa, dalla costitutizione al funzionamento in fase di startup e agli altri elementi chiave nello sviluppo e gestione d'impresa, per concludersi con le testimonianze di imprenditori di successo del territorio.

Chi parteciperà agli incontri potrà poi usufruire dell'assistenza gratuita offerta dai Mentor di PerMicroLab Onlus, professionisti disponibili a dare un supporto nella compilazone del business plan e nella verifica delle ipotesi di base.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando l'apposito form sul sito www.permicrolab.it (clicca qui)