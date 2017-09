Università Telematica Pegaso: per la prima volta in Calabria, cerimonia di seduta di laurea

Martedì 26 settembre, dalle ore 12.00, presso la Sala Capitolare del Chiostro di San Domenico in Piazza Tommaso Campanella a Cosenza, si terrà per la prima volta in Calabria la cerimonia della seduta di laurea dell’Università Telematica Pegaso.

A presentare la tesi saranno diciotto studenti dei corsi di laurea in: Giurisprudenza, Economia Aziendale, Scienze Economiche, Ingegneria, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Pedagogiche, Scienze Motorie, Management dello Sport e delle Attività Motorie. La commissione, presieduta dal rettore Alessandro Bianchi - e formata dai professori Calogero Di Carlo, Stefano Palermo, Roberto Ranucci, Raffaele Bonanni, e da due componenti aggiuntivi, Nando Verardi e Lillino Citrigno – avrà il compito di vagliare gli elaborati e di proclamare i primi dottori laureati nella sede di Cosenza.

“Accogliamo con grande soddisfazione questo evento – commentano Nando Verardi e Lillino Citrigno, responsabili della sede di Cosenza – perché rappresenta un importante riconoscimento per la nutrita comunità studentesca della Calabria. Desideriamo ringraziare il presidente Danilo Iervolino, il rettore Alessandro Bianchi e il responsabile nazionale delle sedi, Calogero Di Carlo per l’attenzione che hanno riservato al nostro territorio, e auspichiamo che si intensifichino le iniziative di incontro e di confronto. Allo stesso tempo, è nostra intenzione rivolgere i migliori auguri alle famiglie e ai neodottori per il conseguimento di questa tappa fondamentale per la crescita personale e professionale di ciascuno di loro”.