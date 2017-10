Università Federico II e Deloitte Digital: bando di selezione per il progetto "DIGITA"

E’ stato pubblicato il bando di selezione per l’ammissione a DIGITA “Digital Trasformation and Industry Innovation Academy”, il progetto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in partnership con Deloitte Digital.

DIGITA nasce con l’obiettivo di fornire a giovani talenti le competenze necessarie a colmare il gap tra le aziende e l’ecosistema Digital e Industry 4.0. DIGITA sarà ospitata nel contesto tecnologico del polo universitario di San Giovanni a Teduccio e avrà lo scopo di fornire a talentuosi e brillanti giovani neo-laureati o prossimi alla laurea magistrale gli strumenti per dialogare con quel mondo industriale che sta investendo sempre di più nei temi del digitale e dell’innovazione combinando tematiche quali Industry 4.0 e Trasformazione Digitale.

E’ possibile inoltrare online la domanda di partecipazione entro le ore 14:00 del 13/10/2017.

La selezione è dedicata a 50 laureati in possesso del titolo di laurea triennale.

Per ulteriori informazioni e per inoltrare la domanda di partecipazione consultare il seguente sito internet: http://www.digita.unina.it/it/