La rivoluzione della sicurezza arriva anche a Napoli con UFO

Napoli – Una vera e propria rivoluzione della sicurezza intesa come antifurto ed antirapina, sta arrivando anche a Napoli. Inaugura in 18 Novembre dalle 17 in Via Volta, parte della centralissima Via Marina, il primo negozio di antifurto a nebbiogeno UFO. Il dispositivo, prodotto interamente in Italia e sulla cresta dell’onda in questo momento, è definito una vera e propria rivoluzione della sicurezza da tutti i punti di vista. UFO nasce dalla necessità, sempre più evidente, di riuscire a mettere in sicurezza i nostri averi in modo efficace. Ormai i classici impianti d’allarme non riescono più a dissuadere il ladro, non sono più un deterrente in quanto il malvivente sa perfettamente che la sirena sarà ignorata. Inoltre il tempo per l’intervento delle forze dell’ordine avvisate dell’impianto d’allarme è sempre troppo lungo rispetto alla durata del furto. UFO è in grado di risolvere questo problema grazie all’istantanea erogazione di una fittissima nebbia che impedisce fisicamente al ladro di vedere ed agire. La seconda grande rivoluzione di UFO è che è totalmente autoinstallate, ciò significa che non necessita di un tecnico per essere installato ma può essere gestito direttamente dal cliente finale. Quindi un risparmio notevole di costi ed una sicurezza ancora maggiore. Apre quindi il 18 Novembre il primo Store a Napoli, al quale sono invitati gli oltre 500 già clienti della Campania e chiunque voglia conoscere l’innovativo dispositivo. Sarà possibile vedere UFO dal vivo, toccarlo con mano ed assistere a varie dimostrazioni. Il tutto correlato da un rinfresco offerto e varie sorprese.