Uber sceglie Napoli: al via il nuovo servizio di cibo a domicilio

Uber ha scelto Napoli. Dopo Milano è il capoluogo partenopeo a essere stato selezionato per l'espansione di Uber Eats, il nuovo servizio della società nota in Italia per il servizio di trasporto alternativo ai taxi. Uber Eats, invece, è un'app che consentirà agli utenti di poter ordinare cibo a domicilio, nella fase di partenza da circa 50 ristoranti. Poppella, Capatoast, Casa Infante sono solo tre dei nomi che entreranno a far parte della rete a partire da mercoledì 30 maggio.

Uber si è guadagnata anche un'esclusiva sul suolo napoletano, cioé di essere l'unica appa attraverso la quale sarà possibile ordinare le pietanze di McDonald's con il servizio McDelivery. Nato nel 2014 a Los Angeles, il servizio è già attivo in 220 città in tutto il mondo. In Italia parte con due città pilota, Milano e Napoli, per poi raggiungere tutte le principali città italiane entro la fine dell'anno. “Siamo entusiasti di inaugurare la partnership con McDonald’s in Italia e di portare anche a Napoli la semplicità e l’affidabilità che contraddistingue la tecnologia di Uber Eats, per consentire alle persone di ricevere a domicilio i propri menù preferiti” commenta Daniele Cutrone, Market Lead Uber Eats Italia.

Oltre a McDonald’s, al lancio saranno già disponibili sulla piattaforma di Uber Eats anche una cinquantina di importanti ristoranti partner tra pasticcerie, gelaterie, ristoranti italiani, giapponesi e internazionali. Nomi come la rinomata Pasticceria Poppella con i suoi “fiocchi di neve”, la bakery Frutilla, Capatoast, Casa Infante, Giri di Pasta, 50 panino sono solo alcuni dei partner presenti al lancio. Per ordinare basterà scaricare l’app di UberEats, disponibile sia per Android che per iOS.