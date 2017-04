Pasqua da record in Campania: tutto esaurito a Napoli

Fase decisamente positiva per il turismo in Campania in occasione della Pasqua. Dopo un primo trimestre dell’anno che ha segnato la conferma di flussi ormai costanti sul territorio, è attesa una crescita dei pernottamenti, trainata soprattutto dai turisti stranieri (+2,8%), mentre il flusso di italiani si attesta ad un (+1,0%).

Le notizie arrivano dall'indagine previsionale dei flussi turistici per la Pasqua 2017 condotta da Osservatorio turistico extralberghiero Abbac su 300 operatori della ricettività (Bed & Breakfast, Case Vacanze, Affittacamere e Country House).

Napoli ha l’overbooking dal 14 al 18 aprile, ma sono già tante le strutture piene in questi primi giorni della settimana. Preso d’assalto il centro storico con B&B e Case Vacanze che non hanno più posti. Aumenta il numero dei pernottamenti, pari in alcuni casi, fino a quattro notti per un prezzo medio che va dai 70 ai 100 euro per camera. Sorprende il dato emerso su altre zone della città: piene le strutture del lungomare, Vomero, Fuorigrotta e dell’area metropolitana soprattutto Portici, Ercolano e l’area flegrea con in testa Pozzuoli e Bacoli.

Numerosi i francesi, spagnoli, tedeschi, inglesi e olandesi che soggiorneranno in città. È overbooking nei B&B, Case Vacanze e dimore della Penisola sorrentina, in testa Sorrento con ospiti provenienti dal Nord Europa, soprattutto inglesi, spagnoli e italiani. Bene anche Massa Lubrense e Vico Equense.