Turismo, estate record: "Ora aspettiamo i turisti tutto l'anno"

Una stagione estiva andata benissimo in tutta la regione. E ora l'obiettivo è "destagionalizzare il turismo". Queste le linee d'azione della Regione Campania, come fa sapere l'assessore regionale al ramo, Corrado Matera.

"Siamo in forte crescita e questo anche grazie alle azioni di integrazione territoriale che abbiamo provato a mettere in campo. Siamo molto contenti, abbiamo registrato un forte incremento rispetto al 2016 che già era stato a sua volta un anno decisamente positivo". Il terremoto di Ischia certamente ha compromesso la stagione turistica.

A fare da traino, comunque, la città di Napoli, i siti Unesco di Pompei, di Paestum e la Reggia di Casería, oltre alle località turistiche come Sorrento, Capri e la Costiera Amalfitana. "La Campania non è solo mare e cultura, ma anche enogastronomia, turismo verde, turismo religioso e tanto altro. Per questo come Regione stiamo provando a creare occasioni per attrarre e trattenere i flussi turistici anche in queste aree e anche oltre i mesi estivi, a partire proprio da settembre. La Campania, a mio avviso, è una regione in condizione di poter attrarre turisti tutto l'anno", ha concluso Matera.