Turismo, a Napoli è tutto esaurito per Capodanno

A Napoli sarà un capodanno da tutto esaurito. Un sondaggio eseguito dall'Abbac, osservatorio turistico extralberghiero, rileva che i maggiori portali di prenotazione on line danno il 95% di occupazione su tutte le tipologie ricettive a Napoli. Al completo gran parte delle strutture più piccole come b&b, appartamenti, affittacamere.



Bene anche l'hinterland napoletano, con le strutture ricettive dell'area flegrea, dei paesi vesuviani e delle isole che crescono in maniera esponenziale.